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16 aprile 2026 alle 00:11

Protezione civile, via libera al nuovo piano 

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Via libera del Consiglio comunale al nuovo piano di Protezione civile. L’aula ieri ha approvato il documento all’unanimità, con dunque il voto favorevole anche delle opposizioni. «Un passo fondamentale per rendere la città e i cittadini più sicuri», è stato detto.

Il sindaco Massimo Zedda, durante il dibattito, ha sottolineato l’importanza di avere finalmente un piano aggiornato in grado di garantire risposte tempestive ed efficaci in caso di emergenza, che possono interessare contemporaneamente anche territori diversi. «Decisiva - ha aggiunto Zedda - è l’informazione da trasferire in maniera tempestiva e puntuale alla cittadinanza, affinché le persone siano maggiormente consapevoli dei rischi, dei comportamenti e delle cautele da adottare».

Dall’opposizione Pierluigi Mannino (Fratelli d’Italia), si è detto soddisfatto «che la mia proposta sul piano di evacuazione per le persone con disabilità sia stata tenuta in forte considerazione. Spetterà al dirigente delle politiche sociali, in concerto con l’Azienda per la tutela della salute, tenere costantemente aggiornato l’elenco delle persone fragili – anziani, disabili, allettati con terapie particolari e simili – residenti nelle aree a maggiore rischio, completo di riferimenti e recapiti per garantirne la rintracciabilità immediata e un intervento tempestivo».

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