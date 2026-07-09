Protezione civile, in arrivo un mezzo per le emergenze 

Prosegue il rafforzamento del parco mezzi del Comune di Quartucciu dopo i mesi difficili segnati dalla perdita di diversi veicoli in seguito all’attentato incendiario dello scorso novembre alla sede della Polizia locale in via Monte Spada. L’ultima novità è l’arrivo di una Fiat Sedici assegnata in comodato d’uso gratuito dalla Protezione Civile regionale, destinata alle attività del servizio comunale di Protezione Civile.

Il mezzo sarà impiegato soprattutto per il monitoraggio del territorio nelle fasi di allerta meteo, con particolare attenzione alle campagne, ai numerosi guadi e ai punti segnati dal rischio idrogeologico. «Avevamo davvero bisogno di questa nuova vettura per la Protezione Civile – dice il sindaco Pietro Pisu –. Durante gli interventi per il ciclone Harry si sono guastati due veicoli e ci siamo ritrovati con una disponibilità molto limitata. Grazie alla richiesta presentata alla Protezione Civile regionale ci è stato assegnato questo mezzo, che ci consentirà di garantire il monitoraggio del territorio e di affrontare con maggiore serenità le situazioni di allerta». Nelle scorse settimane, la Polizia Locale aveva ricevuto due motocicli donati dal Comune di Cagliari, mentre è già disponibile una nuova auto di servizio. Altre due vetture sono invece in fase di allestimento e saranno consegnate nei prossimi mesi.



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