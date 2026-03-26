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Sinnai.
27 marzo 2026 alle 00:22

Protetto il rosone scoperto a Santa Barbara 

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La parte del rosone riemerso sulla facciata con i lavori di restauro, in corso nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, è stata protetta con un tessuto speciale e con un leggero inronaco superficiale. Un intervento necessario per continuare gli attuali lavori. «Intanto - spiega il parroco, padre Gabriele Biccai – sappiamo che la nostra chiesa conserva anche questo tesoro: tutti hanno potuto ammirarlo. Un tesoro – ha aggiunto padre Biccai - ora protetto in attesa, lo speriamo tutti, di essere riportato alla luce, senza la necessità di dover ricorrere ad alcun intervento invadente sulla facciata. Curia, parrocchia e Sovrintendenza seguono il caso con la necessaria attenzione».

Intanto, i consiglieri di Forza Italia, Walter Zucca e Roberta Simoni, annunciano che «dopo aver appreso della chiusura “reversibile” della nicchia con materiali a secco, abbiamo depositato un’interrogazione propositiva per accelerare l’iter di recupero definitivo dell'opera settecentesca. Chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi subito per cofinanziare il lavoro di restauro».

Di recente la sindaca Barbara Pusceddu ha annunciato la richiesta di un incontro con la Curia, la Sovrintendenza e la parrocchia per cercare una soluzione definitiva al problema, ipotizzando anche il ricorso a finanziamenti.

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