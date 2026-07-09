Protesta per il cantiere, assolto Claudio Conteddu 

Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva visto protagonista l’avvocato Claudio Conteddu, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo la protesta contro l’avvio di un cantiere davanti alle sua proprietà.

Il giudice del tribunale di Nuoro, Giuseppe Carta, ha assolto Conteddu, difeso dall’avvocato Ivano Iai, riconoscendo la correttezza della sua posizione rispetto all’accusa contestata. La vicenda risale ai lavori programmati dal Comune di Siniscola per la realizzazione dei nuovi marciapiedi nella via Gramsci. Conteddu aveva contestato sin dall’inizio l’esecuzione dell’opera nel tratto davanti alle proprietà, sostenendo di vantare diritti di sull’area interessata dai lavori. La controversia con il Comune si era trascinata per mesi, tra richieste di verifiche, ricorsi e istanze presentate dal professionista, alcune delle quali respinte dal Tar. Il momento più acceso quando la ditta incaricata dei lavori aveva iniziato l’allestimento del cantiere nel tratto contestato. Dopo l’intervento degli uffici comunali e delle forze dell’ordine, la situazione era degenerata.

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