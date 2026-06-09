«Pronto soccorso pediatrico in crisi»  

«Il pronto soccorso del Brotzu dedicato ai bambini vive una crisi insopportabile». È la denuncia del NurSind Cagliari, sindacato delle professioni infermieristiche, che si schiera a difesa e tutela dei pazienti più piccoli.

«Sono mesi che ci lamentiamo per la carenza, ormai cronica, di personale infermieristico», spiega la referente Alessandra Arca, «e ci troviamo ad affrontare i turni con due unità di professionisti. Non è necessario essere esperti in sanità per capire che sia un numero di lavoratori irrisorio rispetto al carico assistenziale, specialmente durante i picchi di afflusso giornalieri. La carenza di infermieri al pronto soccorso pediatrico rappresenta un pericolo altissimo per la categoria e per la salute di chi arriva».

Altro tema scottante è quello degli infermieri neolaureati senza affiancamento. «La composizione dell’organico», prosegue la rappresentante del NurSind, «è la poca esperienza in un triage dei professionisti neolaureati: circa la metà del personale in servizio risulta attualmente di nuovo inserimento».E la programmazione dei turni – si sottolinea nella nota inviata alla Direzione Sanitaria e altri organi competenti - per tutto il mese di giugno aggrava ulteriormente la criticità complessiva.

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