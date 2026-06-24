Pronta la squadra di Pierpaolo Piu 

Il sindaco di Villaputzu, Pierpaolo Piu, ha nominato la Giunta. Il suo vice è Giancarlo Porcu, il consigliere più votato con 342 preferenze (era già stato vicesindaco nella Giunta di Gianfranco Piu, dal 2002 al 2012). A lui vanno le deleghe al Patrimonio agricolo e forestale e ai Servizi manutentivi e tecnologici. A Salvatore (Toto) Melis assegnate le deleghe ad Affari generali e culturali, Gestione patrimonio immobiliare e porto turistico, Urbanistica, Viabilità e Trasporti. A Viviana Loi vanno le Politiche sociali e la Pubblica istruzione. Infine a Sabrina Pili le Attività produttive, il Turismo, gli Eventi e le Manifestazioni.

Resta fuori per il momento Marisa Loi (la donna più votata con 187 preferenze) «per una sua scelta personale – ha spiegato il sindaco Pierpaolo Piu –, sarà comunque sempre presente e a metà mandato subentrerà nell’esecutivo». Piu è soddisfatto «di una squadra molto competente, subito dopo la firma del decreto abbiamo riunito la Giunta e deliberato un primo atto». Lunedì alle 16 è in programma il Consiglio comunale di insediamento. Il sindaco, dopo il giuramento, comunicherà i componenti della Giunta. Previsti anche incarichi per ogni singolo consigliere.

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