Pronta la nuova mensa scolastica costata 700mila euro 

Sono in dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione della nuova sala mensa nella scuola di via Beethoven. L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo edificio tra le vie Strauss e Chopin collegato alla scuola da una passerella coperta. In tutto 200 metri quadri con la sala per il pranzo, che occuperà la parte più grande, una sala cucina e una zona servizi. L’opera è stata realizzata con un finanziamento di 500mila euro ottenuto dal Pnrr a cui si aggiungono 200mila euro dal bilancio comunale. La struttura permetterà così di avviare il tempo pieno e i bambini della scuola avranno uno spazio grande ed attrezzato per la mensa.

Intanto nella sala della scuola adibita a mesa provvisoria si è svolto l’appuntamento dedicato all’alimentazione nell’ambito del progetto “ManGIOCOsa!?”, il percorso di educazione nutrizionale promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole, il concessionario del servizio di ristorazione scolastica Compass Group ed Emanuela Spiga, nutrizionista incaricata dal Comune come Dec per seguire e far rispettare i menù della mensa scolastica. Un progetto che trasforma la mensa scolastica in un laboratorio esperienziale e ludico, andando oltre la classica lezione: le attività si svolgono proprio durante il pasto, in un clima sereno, divertente e senza obblighi.

«Insieme alle scuole, a Compass Group e alla dottoressa Spiga» spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, «stiamo realizzando una serie di progetti di educazione alimentare per promuovere stili di vita sani ed equilibrati fin dall’infanzia. Iniziative come “Scopriamo il pesce” aiutano i bambini a conoscere meglio alimenti preziosi e nutrienti come il pesce, che spesso hanno meno appeal rispetto ad altri cibi più familiari, favorendo l’accettazione del menù scolastico, la riduzione degli scarti e una maggiore consapevolezza nel rapporto con il cibo. Il momento del pasto diventa così un’occasione educativa preziosa per i bambini e, indirettamente, per le loro famiglie».

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