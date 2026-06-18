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L’iniziativa.
19 giugno 2026 alle 00:34

Programma US, la scuola delle imprese 

Oggi il nuovo workshop di presentazione al Museo Archeologico di Olbia 

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Formazione d’eccellenza, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare la crescita delle imprese sarde: dopo il primo workshop di Cagliari, ora Programma US sbarca a Olbia: il progetto promosso dal gruppo L’Unione Sarda, dedicato allo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende dell’Isola, sarà presentato oggi alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. Giunto alla sua seconda edizione, Programma US nasce con un obiettivo preciso: offrire a imprenditori, manager e professionisti strumenti innovativi per affrontare la complessità dei mercati contemporanei e rafforzare la propria competitività attraverso competenze, visibilità e nuove opportunità di sviluppo.

I dettagli della seconda edizione saranno illustrati dall’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla dg del Gruppo Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della Scuola d’impresa di Sda Bocconi Marina Puricelli.

I temi

Il percorso è costruito attorno a tre bisogni fondamentali per la crescita aziendale: formazione, comunicazione e servizi. Sul fronte della formazione, il progetto può contare sulla collaborazione di alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: Sda Bocconi School of Management, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e l’Università di Cagliari. A queste iniziative si aggiungono gli eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale, della compliance e del passaggio generazionale.

I partner

Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento de Il Sole 24 Ore Professionale, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e STS Deloitte, oltre agli interventi di Antonino Menne, Daniele Speranzini e Ivana Menne.

Accanto alla formazione, Programma US mette a disposizione delle aziende strumenti di comunicazione e storytelling attraverso i media del Gruppo L’Unione Sarda, oltre a servizi dedicati all’informazione professionale, all’e-commerce e alla fidelizzazione dei clienti.

Con oltre 1,1 milioni di contatti giornalieri certificati e una community social che supera 1,6 milioni di follower, il Gruppo L’Unione Sarda rinnova così il proprio impegno al fianco delle imprese. Per informazioni e iscrizioni: programmaus.unionesarda.it.

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