Profumo inebriante e donne derubate, la bufala è sui social 

È una bufala che torna sui social e nei gruppi WhatsApp, cambiando città e riferimenti geografici. Anche a Nuoro, da giovedì, viene condiviso soprattutto tra le donne un messaggio che racconta di ragazze drogate e derubate dopo aver annusato un profumo offerto da sconosciuti. Una storia già circolata in diverse parti d’Italia, senza riscontri. Il testo diffuso in città, e l’invito a condividere l’avviso con altre ragazze, descrive due presunti episodi. Nel primo, una giovane sarebbe stata drogata nel bagno del cinema e derubata dopo che una donna le avrebbe fatto annusare un profumo. Nel secondo, una ragazza sarebbe stata avvicinata nel parcheggio del centro commerciale da due uomini che le avrebbero proposto di provare un nuovo profumo. Nel messaggio vengono citate le Grazie e la zona dell’ex mercato di Nuoro, riferimenti che danno al racconto una dimensione locale aumentando la preoccupazione tra chi lo riceve. Non risultano conferme degli episodi da parte di polizia e carabinieri che non hanno ricevuto segnalazioni. Una fake insomma. Il consiglio delle autorità è non condividere racconti anonimi e non verificati, e segnalare alle forze dell’ordine episodi concreti.

RIPRODUZIONE RISERVATA