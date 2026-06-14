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Sestu.
15 giugno 2026 alle 01:32

«Proclamazione dei nuovi eletti, poi gli assessori» 

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«Dopo la proclamazione degli eletti da parte della Commissione mandamentale, procederò all’ufficializzazione della giunta», è l’ultimo aggiornamento pubblicato ieri sui suoi social dal nuovo sindaco di Sestu Michele Cossa.

Un breve testo per spiegare le ragioni dell’attesa a circa una settimana dalle elezioni. «Sono ore di riflessione e di confronto, a un passo dall’ufficializzazione della Giunta», spiega Cossa.Sestu ha bisogno di una squadra di governo all’altezza delle sfide che attendono una comunità in crescita, capace di cogliere le opportunità del futuro e di affrontare con determinazione le criticità che attendono risposte. Ogni Assessore dovrà lavorare con impegno per garantire risultati concreti nei settori di propria competenza». E poi in chiusura, ribadisce: «Abbiamo tanto da fare, ma siamo pronti a metterci subito all’opera. Perché ora è il momento del lavoro». Una volta scelti gli assessori ci sarà la prima seduta del nuovo Consiglio. Il primo passo di un nuovo inizio per Sestu.

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