Proclamati gli eletti, nessuna sorpresa dal riconteggio 

Nessuna sorpresa. La commissione centrale conferma i 28 nomi che hanno conquistato un seggio nel parlamentino di via Porcu, diciassette nei banchi della maggioranza, undici all’opposizione. Lo scacchiere del Consiglio è lo stesso definito l’indomani dello spoglio per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno scorsi: al governo della città, al fianco dei rieletto sindaco Graziano Milia, ci sono Valeria Piras, Stefano Busonera, Mauro Ligas, Rita Murgioni, Massimo Pau, Cinzia Carta, Elisa Usalla, Francesco Piludu. E ancora: Tonio Pani, Romina Angius e Alessio Casanova, Barbara Cadoni, Stefano Secci, Christian Stevelli, Mauro Carreras, Marina Del Zompo e Vincenzo Naitana. Per il centrodestra il candidato sindaco non eletto Marco Porcu, insieme a Lucio Torru, Michele Pisano, Livia Boi e Laura Cavagnoli, Martino Sarritzu Sardegna, Dino Cocco e Tonino Lobina, Sandro Lai, Francesco Caredda Riformatori. E infine l’altro candidato sindaco non eletto: Roberto Matta.

Tutto pronto quindi per il Consiglio d’insediamento già convocato per martedì: si parte con la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio comunale e dei due vice. Infine le prime pratiche varate dalla nuova Giunta: la variazione di bilancio e la rottamazione dei debiti tributari.

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