Monserrato.
15 gennaio 2026 alle 00:35

Pro Loco, via al tesseramento nella nuova sede 

La Pro Loco di Monserrato cerca nuovi soci per mantenere vive le tradizioni della comunità e valorizzare il territorio. È partita ufficialmente la campagna di tesseramento per il 2026 dell’ente che cura l’organizzazione di gran parte degli eventi culturali della città: solo negli ultimi mesi Sa Fest’e Sa Binnenna, Is Animeddas, il Natale monserratino e l’Epifania.

La novità, per quest’anno, è che l’associazione dispone di una sede operativa, inaugurata il 20 dicembre in via del Redentore 236. Sarà un nuovo punto di riferimento stabile. «La Pro Loco fonda la propria azione sulla sinergia tra i soci, vero cuore pulsante delle attività associative», spiega la presidente Francesca Distinto. «È grazie alla collaborazione, allo scambio di idee e all’impegno condiviso che è possibile realizzare progetti capaci di valorizzare il patrimonio culturale, sociale e identitario di Monserrato». L'iscrizione si può formalizzare in sede dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 19.

