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L’appello.
16 aprile 2026 alle 00:11

«Priorità assoluta alla sicurezza  davanti alle scuole» 

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Il dibattito sulla sicurezza stradale torna ad accendere l’aula di Palazzo Bacaredda. Sul tema è recentemente intervenuto anche il consigliere di Fratelli d’Italia, Alessio Mereu, attraverso un’interrogazione che mette sotto la lente d’ingrandimento il degrado del manto stradale, aggravato dalle piogge dei mesi scorsi, e la scomparsa della segnaletica orizzontale.

Per Mereu, la criticità maggiore riguarda la tutela dei pedoni, con un focus allarmante sugli istituti scolastici. «La segnaletica orizzontale è un elemento fondamentale per la sicurezza, eppure in diverse zone appare invisibile» si legge nell’atto. «Questo – continua il consigliere – crea situazioni di pericolo inaccettabili, specialmente nelle aree frequentate da alunni e genitori durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole». Nell’interrogazione viene citato un caso simbolo: l’incrocio tra via Nuoro e piazza Ichnusa, a ridosso dell’istituto “Nostra Signora della Mercede” in cui l’assenza di strisce pedonali ben visibili rappresenta un rischio quotidiano. Da qui l’appello in consiglio per interventi urgenti sulle «zone sensibili» della città. «Non un attacco all’amministrazione – precisa – ma un’invito a una presa di coscienza sulle condizioni della segnaletica, elemento imprescindibile per la sicurezza dei cittadini».

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