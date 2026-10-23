Primo match point per Antonelli nel Gp di Austin 

Il Gran Premio di Austin in Texas è già iniziato con le prove libere. E per Kimi Antonelli è la prima chance per il suo appuntamento con la storia della Formula 1. Lui fa di tutto per abbassare la pressione dopo una stagione da sogno che sta per portarlo alla realtà del primo Mondiale nella regina della velocità. Un italiano potrebbe così prendersi la corona 73 anni dopo Alberto Ascari.

Prove libere 1

Se nella notte si sono corse le prove libere due, primi passi della Formula 1 sulla pista di Austin nelle prime libere con una Ferrari pimpante nelle mani di Charles Leclerc, autore del miglior tempo. Il monegasco, con gomme medie, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'36"052. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen (+0.084 millesimi, ma l'olandese era sceso fino a 1'35"860, cancellato per un track limit) e la McLaren di Lando Norris (+0.245). La prima Mercedes é quella di George Russell (+0.326), seguito dal compagno di scuderia e leader del mondiale Kimi Antonelli (+0.481), che non ha forzato l'andatura. Sesto Lewis Hamilton (+0.503). Completano l'elenco dei migliori 10 Oscar Piastri (McLaren, +0.734), Gabriel Bortoleto (Audi, +0.943), Arvid Lindblad (Racing Bulls, +1"011) e Liam Lawson (Racing Bulls, +1"257).

Modifiche

Sulla SF-26 arrivata in Texas sono presenti diversi aggiornamenti aerodinamici che riguardano paratie laterali, fiancate e diffusore. Sono stati montati sulla macchina di Leclerc ed il primo riscontro ha ben impressionato, anche se lo stesso pilota giovedì aveva sottolineato che non si trattava di novità tali da dare una scossa alla stagione delle Rosse. Prima di entrare nell'abitacolo Hamilton ha toccato un tema che gli sta molto a cuore, il GP che si correrà in Ruanda all'inizio degli anni Trenta: «Ora sarò costretto a restare molto più a lungo, perché avremo una gara in Africa. Il mio sogno è poter correre lì», ha detto il sette volte campione del mondo, 41 anni, come riportato il Times. Se il debutto arrivasse nel 2030, il pilota della Ferrari avrebbe 45 anni, come Fernando Alonso, che ha confermato la propria permanenza in F1 per un'altra stagione. In Texas Hamilton ha affrontato anche il tema della guerra in Medio Oriente: «Bene un GP in Africa, ma dobbiamo spingere per la Palestina libera».

Motogp nella F1

Intanto, per la prima volta nella storia, davanti a 400mila spettatori, quattro Motogp oggi (dalle 18.40 alle 19 ora italiana) gireranno sul Circuit of The Americas (Cota), in occasione del Gp di Formula 1. Piloti in moto saranno Bulega, Dovi, Savadori e Pedrosa, miti della Motogp.

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