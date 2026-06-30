VaiOnline
Giovanili.
01 luglio 2026 alle 00:33

Primavera, Moretto vice di Gallego 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Adesso c’è anche l’ufficialità. L’allenatore della Primavera del Cagliari sarà Alberto Gallego anche per il prossimo anno. Attorno a lui, cambierà moltissimo. Svelato il calendario del campionato Primavera 1, lo staff annunciato ieri disegna il quadro generale mettendo Ivan Moretto nel ruolo di vice allenatore.

È uno dei profili per cui ha lavorato direttamente anche Max Canzi: dopo l’esperienza a Olbia, i due hanno condiviso gli ultimi passaggi delle rispettive carriere fino all’esperienza sulla panchina della Juventus Women. Nel gruppo tecnico, arriva anche Matteo Mancosu. Per l’ex attaccante continua il percorso nelle giovanili del Cagliari, aperto l’anno scorso con l’Under 17 e piacevolmente interrotto dalla chiamata in prima squadra come collaboratore tecnico. Avrà lo stesso ruolo anche in questa “nuova” Under 20. Cambia il comparto atletico, con la permanenza del classe ‘96 Nicolas Lotta e l’ingresso di Lorenzo Monticelli, negli ultimi quattro anni “prof” a Pontedera in Serie C. Dopo il ritorno momentaneo di Christian Berretta, il ruolo di preparatore dei portieri passa invece a Fabrizio Martellotta. Ultima stagione con il Parma femminile, per lui si tratta di un ritorno in Sardegna: era a Olbia tra il 2018 e il 2024, anche lui ritroverà ad Asseminello il nuovo direttore del settore giovanile Max Canzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 