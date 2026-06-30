Primavera, Moretto vice di Gallego 

Adesso c’è anche l’ufficialità. L’allenatore della Primavera del Cagliari sarà Alberto Gallego anche per il prossimo anno. Attorno a lui, cambierà moltissimo. Svelato il calendario del campionato Primavera 1, lo staff annunciato ieri disegna il quadro generale mettendo Ivan Moretto nel ruolo di vice allenatore.

È uno dei profili per cui ha lavorato direttamente anche Max Canzi: dopo l’esperienza a Olbia, i due hanno condiviso gli ultimi passaggi delle rispettive carriere fino all’esperienza sulla panchina della Juventus Women. Nel gruppo tecnico, arriva anche Matteo Mancosu. Per l’ex attaccante continua il percorso nelle giovanili del Cagliari, aperto l’anno scorso con l’Under 17 e piacevolmente interrotto dalla chiamata in prima squadra come collaboratore tecnico. Avrà lo stesso ruolo anche in questa “nuova” Under 20. Cambia il comparto atletico, con la permanenza del classe ‘96 Nicolas Lotta e l’ingresso di Lorenzo Monticelli, negli ultimi quattro anni “prof” a Pontedera in Serie C. Dopo il ritorno momentaneo di Christian Berretta, il ruolo di preparatore dei portieri passa invece a Fabrizio Martellotta. Ultima stagione con il Parma femminile, per lui si tratta di un ritorno in Sardegna: era a Olbia tra il 2018 e il 2024, anche lui ritroverà ad Asseminello il nuovo direttore del settore giovanile Max Canzi.

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