“Primavera in Marmilla”, si parte da Turri 

Parte sabato a Turri la nuova edizione di “Primavera in Marmilla”, l’appuntamento diffuso che esalta luoghi e produzioni locali, organizzato con la regia del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia.

Dalle 9 “Gli otto pezzi di broccato”, pratica di Qi Gong nel parco comunale. Alle 10 l’apertura della mostra mercato dei prodotti locali e del percorso di degustazione “La Marmilla in un Calice”. Alle 10.30 e alle 15.30 i laboratori di Ikebana tornio e ceramica e del sapone fatto in casa (Pratza di Amelia).Alle 11 l’inaugurazione della mostra fotografica “Fragili Meraviglie”. Alle 11.30 e alle 16 musica e canti tradizionali con Riccardo Pittau e Samuele Cordeddu. Dalle 13 apertura dei punti ristoro. Alle 15.30 anche il laboratorio “Tulipani: forme e colori della primavera” in biblioteca. Alle 17 l’inaugurazione del progetto “Storie di serrande” e alle 18 canti e balli in piazza Martiri.

Il 19 aprile festa a Tuili (Sagra de su pani arrùbiu), a seguire il 26 aprile a Pauli Arbarei (Sagra delle fave), il primo maggio a Setzu (Sagra de sa fregua e pani indorau), il 3 maggio a Lunamatrona (Giogus Tradizionis Saboris), il 10 maggio a Villamar (Monumentus & Saboris), il 17 maggio a Villanovafranca (Sagra della mandorla e festa di Sant’Isidoro), il 24 maggio a Collinas (Festa dell’ospitalità contadina) e il 31 maggio a Genuri (Donne di gusto). (g. g. s.)

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