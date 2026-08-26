Prima manovra congiunta A settembre in Polonia le truppe dei Volenterosi 

Varsavia. La Coalizione dei volenterosi - il gruppo composto da 35 paesi, guidato dal Regno Unito e dalla Francia, che coordina il sostegno e le garanzie di sicurezza a favore dell’Ucraina - terrà la sua prima esercitazione militare congiunta in Polonia a ottobre e novembre, come ha rivelato Emmanuel Macron lunedì, e potrebbero essere mobilitati circa 1500 soldati.

Le truppe, a quanto pare, arriveranno a settembre. Al centro dei piani per le garanzie di sicurezza vi è la Forza multinazionale per l’Ucraina, che verrebbe dispiegata solo dopo una cessazione credibile delle ostilità. L’esercitazione metterà alla prova il movimento e il dispiegamento di personale e attrezzature in preparazione alla missione. Il Regno Unito e la Francia stanno guidando i preparativi per la missione e hanno già manifestato la loro disponibilità a inviare personale in Ucraina - in tutto potrebbero partecipare circa 30 paesi, a vario titolo. L’Italia e la Germania si sono però dimostrate molto caute, con Roma che ha escluso l’invio di truppe (si è parlato però di sminatori) e Berlino che sinora ha sempre definito «prematura» l’ipotesi di prendervi parte. Stando a quanto si sa finora, un generale francese dovrebbe assumere il comando della missione durante il primo anno, prima che la guida passi al Regno Unito. La pianificazione prevede pattugliamenti aerei per contribuire alla protezione di Kiev e operazioni di sicurezza marittima nel Mar Nero, che sarebbero coordinate con l'iniziativa di sminamento condotta da Turchia, Romania e Bulgaria.

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