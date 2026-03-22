Presto la nuova illuminazione allo stadio Zoboli 

C’è un bel manto erboso, nuovi spogliatoi, un pozzo per attingere l’acqua. Cosa manca allo stadio Zoboli? L’illuminazione per l’attività notturna, ma anche in questo caso ci sono buone nuove.

Pochi giorni fa una commissione tecnica designata dal Comune ha infatti consegnato il responso delle verifiche compiute sulle quattro torri faro che da molti anni sono spente, e l’esito è incoraggiante: «I sopralluoghi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – hanno dato esiti positivi perché i quattro tralicci sono risultati idonei, le strutture sicure, i plinti posati su basamenti stabili, ciò significa che si può procedere speditamente con il progetto esecutivo e l’appalto». I soldi ci sono e pure da molto tempo: il Comune aveva ricevuto circa tre anni fa 180 mila euro dalla Regione. Serviranno a rimettere in sesto tutte e quattro le torri, ognuna delle quali si compone di numerosi faretti: consentirebbero di usare l’impianto anche di notte sia per l’attività sportiva che per altri eventi, preclusi da molto perché dopo il tramonto lo Zoboli è inutilizzabile. Intanto alcune settimane fa, nell’ambito degli interventi di rigenerazione dello stadio, è stato perforato un pozzo vicino alla curva sud: consentirà l’irrigazione del manto erboso a costi molto ridotti. (a. s.)

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