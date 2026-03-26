«Presto i lavori per sistemare il grande piazzale delle scuole» 

Un grande parcheggio tra pozzanghere, voragini e fango. Così ogni giorno si creano disagi nell’enorme piazzale che costeggia la scuola primaria di via Paganini e il vicino liceo linguistico e delle scienze umane “Marconi-Lussu”.

Negli anni ci sono stati degli interventi di sistemazione da parte delle diverse amministrazioni comunali, ma questi rattoppi non sono bastati e si sono ricreati gli annosi problemi soprattutto con le abbondanti piogge degli ultimi mesi. I disagi maggiori si hanno all’ingresso degli alunni e in particolare dei più piccoli che vengono accompagnati in auto dai propri genitori. Tuttavia non mancano i disagi anche per il personale della scuola.

Nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione ha promesso un cambio di marcia come rimarca il sindaco Stefano Altea: «Vi è la volontà di destinare delle risorse importanti per una sistemazione definitiva di quest'area strategica per l'istruzione e lo sport. Dal 2015 l'area è di proprietà comunale. Questo parcheggio ogni inverno si ripresenta in questo stato indecoroso. Sono opere attese da troppo tempo e che vogliamo finalmente donare alla comunità. (g. pit.)

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