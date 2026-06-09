«Presenti anche per chi non ci ha scelto» 

A Santadi ha prevalso la fiducia nei confronti del sindaco uscente. Massimo Impera che, con 1.871 voti resta alla guida del paese, anche per i prossimi 5 anni. Grande la gioia: «Siamo profondamente soddisfatti del risultato ottenuto. - ha dichiarato il sindaco – La comunità di Santadi ha puntato sul valore della continuità e ha premiato il lavoro che è stato svolto dall’amministrazione nei 5 anni passati. Il nostro ringraziamento va tutti coloro che hanno riposto fiducia in noi ma, allo stesso tempo – prosegue – sentiamo la responsabilità di rappresentare tutti, anche chi ha fatto una scelta diversa e nei prossimi cinque anni lavoreremo con impegno, serietà e spirito di servizio per l’intera comunità, consapevoli che amministrare significa ascoltare, includere e costruire insieme il futuro del nostro paese». Tra gli eletti, Elisena Anedda 190 voti Gioele Aramini 70, Monica Ariu 70, Veronica Impera 143, Matteo Peddis 82, Mauro Pia 101, Claudio Pirosu 77 e Aresu Pierluigi 63. Spicca il dato che riguarda uno candidati della lista avversaria: Federico Acca è stato il più votato in assoluto nel paese con 217 preferenze, per lui un posto in Consiglio nei banchi dell’opposizione. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA