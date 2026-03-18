Premio nazionale per il Carnevale e i suoi Thurpos 

Il Carnevale di Orotelli ottiene un riconoscimento nazionale. Ieri, nella Sala della Lupa a Montecitorio, il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu, e la presidente della Pro Loco, Francesca Murru, hanno ritirato il premio di qualità “Ente Pro Loco italiane”, assegnato al Carnevale locale.

«Esprimiamo profonda soddisfazione e orgoglio per questo importante riconoscimento - dice il primo cittadino - che premia un patrimonio culturale che la nostra comunità custodisce e tramanda da millenni. Il Carnevale di Orotelli, con i suoi Thurpos, continua a essere simbolo autentico della nostra identità e delle nostre radici». Il premio rappresenta per la comunità uno stimolo per guardare al futuro. «Questa tradizione - aggiunge Bosu - è un valore culturale di immenso rilievo e una concreta opportunità di sviluppo sociale e turistico». Bosu rivolge un appello alla Pro Loco, all’associazione dei Thurpos, alla scuola e a tutti gli orotellesi affinché il patrimonio venga trasmesso alle nuove generazioni, come avvenuto anche negli anni precedenti. «Sono certo che, grazie all’impegno di tutta la comunità, questa tradizione renderà Orotelli sempre più importante e riconosciuta», conclude il sindaco.

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