Premio nazionale allo Studio Pratha 

Lo Studio Pratha di Sarule ha conquistato il podio nella IV edizione del premio nazionale “Maestro dell’innovazione d’eccellenza”, prestigioso riconoscimento dedicato al valore dell’artigianato e del Made in Italy, durante una cerimonia a Roma all’hotel Bulgari alla presenza del ministro Adolfo Urso e del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Classificandosi fra le prime tre su oltre 300 partecipanti tra professionisti e aziende italiane, all’impresa artigiana guidata da Graziella Carta è stata riconosciuta la “capacità di innovare, preservando al contempo il patrimonio di conoscenze e competenze storiche”.

Promossa da Mestieri d’eccellenza Lvmh, in collaborazione con Confartigianato, Camera nazionale della moda e Fondazione Bulgari, l’iniziativa è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare e tramandare alle future generazioni le competenze dell’artigianato italiano. Lo Studio Pratha ha presentato l’opera “Toccos de tramas”, che si compone di tre capi scultura multifunzionali: una gonna, un corpetto e una cappa che possono essere indossati o esposti come arazzi. Oggetti d’arte pensati per accompagnare nel tempo chi li sceglie: la ruvidità della lana dialoga con il design.

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