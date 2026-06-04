Premio Asproni, tre alunni sul podio 

Serata speciale mercoledì a Bitti, nell’area museale, per gli studenti dell’istituto comprensivo, protagonisti del premio Asproni. Evento organizzato dalla Fondazione Giorgio Asproni e dal Comune di Bitti, in collaborazione con la scuola e con il patrocinio di Provincia di Nuoro e Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, in occasione dei 150 anni dalla morte di Asproni. Il politico e giornalista, uno dei padri del Risorgimento italiano, è tornato a casa attraverso gli occhi e i racconti dei più piccoli con letture curate dagli studenti delle prime medie e ricerche più articolate degli alunni delle terze, premiati con tre riconoscimenti. Un’attività nuova per gli studenti e anche per la Fondazione che «per la prima volta – ha detto il presidente Idimo Corte – ha registrato una straordinaria partecipazione dei ragazzi», accompagnati in questa esperienza dai docenti, primo fra tutti Dario Farina. Presenti il sindaco Giuseppe Ciccolini e la dirigente scolastica Tania Testoni.

Primo premio ad Elisa Ligios con l’elaborato “La questione della protezione dei boschi e delle terre demaniali sarde”, secondo a Sebastiano Goddi con il lavoro “Il servizio postale in Sardegna”, terzo a Viola Calvisi con “Giorgio Asproni e il suo diario politico”. Hanno partecipato anche Giorgia Bandinu, Francesco Bellu, Eleonora Calvisi, Maria Giovanna Calvisi, Giorgia Elena Contu, Giovanni Doneddu, Giuseppe Milia, Francesca Pintus, Francesca Sanna e Alessandro Scanu.

La Fondazione Asproni, presente con Dario Cosseddu e Gavino Angius, ha voluto questa riaffermare il legame molto radicato tra Asproni e la sua comunità.

Mario Sanna, delegato alla Cultura del Comune, esprime soddisfazione sul progetto che ha fatto avvicinare i giovani ad Asproni e a un altro personaggio, il senatore Giuseppe Musio.

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