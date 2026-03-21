Premiati gli studenti meritevoli, incontro nell’aula del Consiglio 

Eccellenze scolastiche: il Comune di Villacidro premia dieci studenti meritevoli. L’attestato di riconoscimento, consegnato nei giorni scorsi nell’aula consiliare, ha ricompensato l’impegno di quattro universitari che hanno conseguito la laurea magistrale nell’anno accademico 2023-2024, di due diplomati al liceo Piga e di quattro che hanno ultimato gli studi all’Istituto comprensivo Loru-Dessì nell’anno scolastico 2024-2025. I ragazzi sono Michela Chia, Elena Soddu, Ismaele Pitzalis, Beatrice Vacca, Roberta Ecca, Paolo Raga, Moreno Orrù, Alessia XU, Nuscis Giulia, Alessandro Muntoni. Alla cerimonia c’erano il sindaco, Federico Sollai, l’assessora alla Pubblica istruzione Loredana Porcu, la dirigente scolastica Marinella Giorri, familiari e cittadini.

«L’iniziativa - ricorda Sollai - è un punto fermo nelle politiche educative, un forte valore simbolico e istituzionale. Mette in luce le migliori energie e di ribadisce e il ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo della cittadina». Aggiunge Porcu: «Valorizzare il merito significa investire nel futuro della comunità. Questo non è soltanto un premio simbolico: per tutti gli studenti rappresenta uno stimolo a perseguire con determinazione i loro obiettivi, credendo nelle proprie capacità e nell'importanza dello studio». Il primo cittadino ha collegato il valore dell’istruzione all'attuale contesto internazionale: «Con la pace nel mondo rischio, lo studio significa anche sviluppare senso critico, comprendere la realtà e costruire ponti invece che muri».

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