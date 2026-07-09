Pre e post scuola, fondi dalla Regione 

Una boccata d’ossigeno per i genitori e una bella novità per i più piccoli. La Giunta comunale ha dato il via libera al piano per attivare il servizio di pre e post scuola gratuito nelle primarie della città. L’iniziativa raccoglie i fondi messi a disposizione dalla Regione. Non si tratterà di un semplice servizio di vigilanza: i bambini saranno affidati a educatori qualificati che proporranno attività di gioco, studio e socializzazione per cinque giorni alla settimana. Per le famiglie il servizio sarà gratuito e al Comune non costerà un euro, dato che le spese (fino a 19.200 euro a progetto) saranno interamente coperte dai fondi regionali. Essendo Monserrato una città con più di 15mila abitanti, l’amministrazione ha la possibilità di presentare fino a sei progetti diversi, garantendo la copertura per tre anni, dal 2026 al 2028. Ora la palla passa agli uffici comunali, che lavoreranno insieme alle scuole per far partire il servizio il prima possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA