Pranzo sociale con gli over 65: «Un successo» 

Un momento di incontro, socialità, comunità. Il pranzo sociale dedicato agli over 65 di Girasole che si è tenuto nei giorni scorsi è stato ancora un volta un successo. All'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, hanno partecipato oltre 80 persone. La tavola imbandita, dagli antipasti sardi, ai culurgiones fatti dalle donne della Pro Loco, e poi la pecora e il maialetto arrosto cucinato dagli uomini, per chiudere in bellezza con frutta e panettone. Un evento che l'amministrazione guidata dal sindaco Lodovico Piras organizza ogni anno e che gli anziani attendono.

Perché si fa comunità, si chiacchiera dei tempi andati e di attualità. Non mancano suggerimenti e consigli agli amministratori che accolgono con piacere. «Questo appuntamento rappresenta un momento importante di condivisione e vicinanza», ha detto il sindaco Piras. (f. me.)

