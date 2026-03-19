Una giovane donna deceduta viene riportata in vita da uno scienziato. Scappa con un losco avvocato e vive avventure in diversi continenti. Nel frattempo, scopre la sua passione per la giustizia sociale. Questa sera su Cielo, alle 23.30, c’è un film da non perdere: è “Povere Creature!” co-prodotto e diretto da Yorgos Lanthimos. Con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael. Il film è stato presentato in concorso all’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicato il Leone d’oro al miglior film. Vanta 4 premi Oscar (miglior attrice a Emma Stone, migliore scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura) e 2 Golden Globe.