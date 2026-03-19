VaiOnline
Telecomando
20 marzo 2026 alle 00:32

“Povere Creature!” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giovane donna deceduta viene riportata in vita da uno scienziato. Scappa con un losco avvocato e vive avventure in diversi continenti. Nel frattempo, scopre la sua passione per la giustizia sociale. Questa sera su Cielo, alle 23.30, c’è un film da non perdere: è “Povere Creature!” co-prodotto e diretto da Yorgos Lanthimos. Con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael. Il film è stato presentato in concorso all’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicato il Leone d’oro al miglior film. Vanta 4 premi Oscar (miglior attrice a Emma Stone, migliore scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura) e 2 Golden Globe.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Via le accise, giù i prezzi Ma durerà solo 20 giorni

Benzina poco sopra 1,50 euro, diesel sotto 1,80 E nei distributori si tornano a vedere auto in fila 
Marco Noce
il lutto

Addio a Bossi, l’inventore del Nord

Morto a 84 anni il fondatore della Lega: le lotte per la Padania, il legame con Berlusconi 
Al via il ricorso alla Corte costituzionale. Gli assessori Cani e Spanedda: «Svuotate le competenze locali»

Aree idonee, impugnata la legge nazionale

Todde replica alla premier: «Sull’eolico off shore il Governo è contraddittorio» 
Lorenzo Piras
Carceri

Mafiosi in Sardegna,  il nodo del personale: «Sicurezza a rischio»

Ieri la festa della polizia penitenziaria Il provveditore Arena: «Sfida difficile» 
Umberto Zedda