VaiOnline
Sinnai.
01 luglio 2026 alle 00:35

Portò il paese in Parlamento: ricordo del deputato Cao Pinna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era nato a Sinnai, era stato eletto senatore nella circoscrizione di Serramanna. Una figura straordinaria, da Roma si era occupato anche dei problemi di Sinnai. Nel 1917 il Consiglio comunale deliberò di interessare il deputato Antonio Cao Pinna affinché «rappresentasse al Governo la richiesta di impiegare i prigionieri di guerra internati all’Asinara nei lavori agricoli e nelle opere pubbliche, in un momento di forte carenza di manodopera dovuta al richiamo alle armi».

La corrispondenza con ministeri, prefettura, intendenza di finanza e amministrazioni centrali dello Stato documenta il suo interessamento per il Comune di Sinnai per questioni di grande rilievo territoriale: i beni ademprivili (le terre a uso collettivo), le cussorgie, la sospensione delle imposte fondiarie, la delimitazione dei terreni, la tutela del patrimonio forestale e il bosco dei Sette Fratelli. Tutti documenti conservati nell’Archivio storico comunale di Sinnai.

A 98 anni dalla scomparsa, avvenuta a Roma nel 1928, la figura del politico nato in paese nel 1842, ingegnere, deputato e poi senatore del Regno dal 1924, è stata ricordata in un convegno in Biblioteca promosso dal professor Giacomo Cao, pronipote del senatore, assieme al Museo civico, che ha curato le ricerche. All’incontro in Biblioteca con Cao hanno partecipato la sindaca Barbara Pusceddu e Valerio Deidda, responsabile della gestione del MuA.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 