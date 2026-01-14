La fuga di Edoardo: «Io, l’unico salvo del gruppo italiano» 

crANs-mOntana. La notte di Capodanno si trovava anche lui a Le Constellation e, mentre riprendeva i festeggiamenti con il suo smartphone, ha visto il fuoco che iniziava a propagarsi dal soffitto, velocemente. È fuggito subito insieme ad un amico ed è stato tra i primi a lasciare il locale e a chiamare i vigili del fuoco. Si è salvato così dalla strage di Crans-Montana Edoardo, un quindicenne della provincia di Como, che quella sera si trovava nel locale con il gruppo di italiani, ragazzi e ragazze della sua età che sono rimasti gravemente feriti o uccisi. Con lui c’erano anche cinque delle sei vittime italiane, tutte giovanissime: i due sedicenni milanesi Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini di Genova, Giovanni Tamburi di Bologna e l’italo svizzera Sofia Prosperi. Gli altri ragazzi italiani sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano con gravi ustioni. Nel verbale tra gli atti dell'inchiesta, Edoardo racconta di essere una delle poche persone a non essere rimasta ferita. «Ho aiutato gli altri», spiega, «le prime persone che sono uscite dopo di me avevano già ustioni gravi. Credo che siano state le candele sulle bottiglie di champagne a dare fuoco al soffitto». Pochissimi minuti dopo che aveva lasciato il locale, le fiamme erano già al piano di sopra. «Prima di uscire, ho informato la guardia di sicurezza dell’incendio nel seminterrato, è sceso a vedere. Altre persone hanno approfittato del fatto che la guardia di sicurezza era scesa per seguirlo e questo ha creato il caos, poiché le persone si scontravano sulle scale», racconta ancora il ragazzo, «voglio sottolineare che le guardie di sicurezza hanno salvato i clienti». Quella notte Edoardo ha perso degli amici. Altri stanno ancora lottando in ospedale.

