Porte aperte oggi ad Assemini 

Il Cagliari apre le porte del Crai Sport Center. Questo pomeriggio, alle 16, i supporter rossoblù potranno assistere alla seduta di allenamento della squadra di Pisacane ma soltanto con un pass gratuito, scaricabile dal sito web del Cagliari calcio (ne rimangono ancora pochi a disposizione). Il momento è delicato, considerando i 2 punti appena nelle ultime 7 partite. Proprio per questo la società ha voluto chiamare a raccolta la tifoseria, anche considerando l’importanza del match di sabato, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Verso il recupero

Il gruppo, sempre privo dei giocatori convocati nelle varie Nazionali, si è allenato nella mattinata di ieri, alternando palestra e campo. La buona notizia è che Andrea Belotti, indisponibile da fine settembre per la lesione rimediata al legamento crociato del ginocchio sinistro, si è allenato parzialmente con il gruppo anche ieri mattina. Il suo recupero è sempre più vicino e regna un cauto ottimismo per una sua possibile convocazione per la sfida salvezza di Reggio Emilia. Tuttavia, anche se è difficile immaginare che Pisacane possa concedergli spazio. Quella del “Gallo” sarebbe più una presenza simbolica, ma comunque importante. Hanno, invece, proseguito con un lavoro personalizzato Gennaro Borrelli - alle prese da metà febbraio con una distrazione ai flessori - e Leonardo Pavoletti che si è dovuto fermare per un sovraccarico al ginocchio. Per quest’ultimo c’è, comunque, fiducia per un suo recupero in vista di sabato.

Trasferta libera

Per chi vorrà assistere alla sfida del Mapei Stadium, intanto, nel pomeriggio di ieri è partita la vendita libera per il settore ospiti. A differenza di quanto accaduto a Pisa, non ci sarà alcuna restrizione e si potrà accedere anche senza tessera del tifoso. Si prevede una forte mobilitazione dalla Penisola ma anche dall’Isola. Il Cagliari a Reggio Emilia non giocherà da solo

Andrea Matacena

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