Portalettere a Tortolì, lunedì vertice in Prefettura 

La questione della riorganizzazione dei servizi di Poste Italiane nel Comune di Lanusei lunedì arriverà sul tavolo del Prefetto di Nuoro Alessandra Nigro. «Più volte negli anni abbiamo provato a interloquire per cercare di smuovere alcune situazioni – ha detto ieri in Consiglio il sindaco Davide Burchi - per esempio l’apertura per il recapito pomeridiano per almeno due pomeriggi a settimana, pensiamo al problema del recapito degli atti giudiziari a volte consegnati dopo mesi. La riorganizzazione del servizio dei portalettere è un ulteriore problema.

Dalla prefettura è arrivata nelle ultime ore la convocazione per il 6 luglio alle 10.30. «I dirigenti di Poste non hanno mai negato il confronto sono stati sempre disponibile ma al dunque non si smuovono. Poste ha una mission che è pubblica quindi deve essere in grado di rendere adeguato il livello del servizio quello che oggi non è, lunedì facciamo un passo in avanti e vediamo cosa succede». Votata all’unanimità anche la mozione per il ripristino delle attività della commissione medica per il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali a Lanusei. La commissione secondo gli amministratori potrebbe essere convocata, numeri alla mano, anche solo una volta al mese. (fr.l.)

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