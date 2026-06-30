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Lanusei.
01 luglio 2026 alle 00:33

Portalettere a Tortolì, lunedì vertice in Prefettura 

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La questione della riorganizzazione dei servizi di Poste Italiane nel Comune di Lanusei lunedì arriverà sul tavolo del Prefetto di Nuoro Alessandra Nigro. «Più volte negli anni abbiamo provato a interloquire per cercare di smuovere alcune situazioni – ha detto ieri in Consiglio il sindaco Davide Burchi - per esempio l’apertura per il recapito pomeridiano per almeno due pomeriggi a settimana, pensiamo al problema del recapito degli atti giudiziari a volte consegnati dopo mesi. La riorganizzazione del servizio dei portalettere è un ulteriore problema.

Dalla prefettura è arrivata nelle ultime ore la convocazione per il 6 luglio alle 10.30. «I dirigenti di Poste non hanno mai negato il confronto sono stati sempre disponibile ma al dunque non si smuovono. Poste ha una mission che è pubblica quindi deve essere in grado di rendere adeguato il livello del servizio quello che oggi non è, lunedì facciamo un passo in avanti e vediamo cosa succede». Votata all’unanimità anche la mozione per il ripristino delle attività della commissione medica per il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali a Lanusei. La commissione secondo gli amministratori potrebbe essere convocata, numeri alla mano, anche solo una volta al mese. (fr.l.)

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