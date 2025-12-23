Porcilaia trasformata in appartamento: blitz della Forestale 

Da porcilaia ad abitazione. Dopo gli abusi edilizi scoperti in località Is Arenas e in vico Molentargius, la zona del parco continua a racchiudere opere venute su senza alcuna autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Questa volta le irregolarità sono state scovate, sempre dal Corpo Forestale, in via Don Giordi. Si tratta appunto della trasformazione di una vecchia porcilaia in un mini appartamento con cucina, soggiorno e bagno per un totale di 123 metri quadri. A questo si aggiunge la parte esterna al fabbricato con pavimentazione in cemento di 74 metri quadri e cordolo in mattoni con funzione di marciapiede di 22 metri quadri.

Gli uffici comunali hanno già emesso l’ordinanza che prevede la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso contrario scatteranno denuncia, sanzioni e acquisizione delle opere al patrimonio comunale.

Le altre ordinanze riguardavano due capannoni a uso artigianale e due fabbricati realizzati abusivamente sempre nell’area del parco.

Dall’inizio dell’anno sono decine gli abusi edilizi scoperti in città e nelle campagne non solo dalla Forestale ma anche dal nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale.

