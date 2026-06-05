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Nuraminis.
06 giugno 2026 alle 00:30

Ponte, varate le travi sopra il Rio Suleus 

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Con il completamento del varo della travi del viadotto sul Rio Suleus, avvenuto ieri, i lavori di ammodernamento della Statale 131 a Nuraminis compiono un importante passo avanti. «La struttura, della lunghezza complessiva di 90 metri e composta da tre campate di 30 metri ciascuna», scrive l’Anas in una nota, «è l’opera più importante del nuovo tracciato, il cui completamento è previsto entro l’estate».

Sul piano della viabilità, i progressi del cantiere non modificano i percorsi ai quali gli automobilisti sono costretti da tempo: traffico deviato nelle complanari, rallentamenti e disagi. Il posizionamento delle travi sul viadotto tra Villagreca e Serrenti rappresenta comunque l’aggiunta di una tassello decisivo, nel punto più critico del cantiere di 65 milioni di euro relativo a poco meno di 10 chilometri, nel tratto in territorio di Nuraminis (compreso fra i chilometri 23,885 e 32,412), e che, ribadisce Anas, “sarà completato entro l’estate 2026.

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