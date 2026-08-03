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Quartucciu.
04 agosto 2026 alle 00:18

Ponte di via Mandas, necessario un nuovo intervento di ripristino 

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Oggi nuovo intervento sull’asfalto nel ponte di via Mandas a Quartucciu, in seguito ai problemi emerse dopo i primi lavori di giovedì scorso nel tratto danneggiato mesi fa da una perdita idrica.

In particolare l’intervento di ripristino aveva lasciato una sorta di dosso che aveva provocato lo slittamento di numerose auto, creando muovi pericoli per i motociclisti e alimentando timori per la sicurezza di uno dei principali collegamenti tra il centro abitato e la 554. Per risolvere definitivamente le criticità emerse, Abbanoa ha concordato con il Comune un nuovo intervento. «D’intesa con l’amministrazione comunale, allungheremo l’asfalto oltre il ponte», fanno sapere dall’azienda. L’obiettivo è migliorare la percorribilità e rendere più sicuro il transito dei veicoli, eliminando definitivamente il dislivello che sta provocando le maggiori preoccupazioni.
I lavori, fanno sapere, dovrebbero svolgersi senza la chiusura della strada.

La circolazione sarà regolata dalla Polizia locale, che presidierà l’area per limitare i disagi agli automobilisti durante le operazioni. Un intervento atteso dai residenti e dalle numerose persone che percorrono quotidianamente via Mandas.

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