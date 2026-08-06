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Ciclismo.
07 agosto 2026 alle 01:22

Polonia, Scaroni beffato da Lemmen 

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Dopo le tre vittorie in fila di Jonathan Milan, al Tour de Pologne non è arrivata la quarta vittoria ma il ciclismo italiano continua a essere protagonista. Merito di Christian Scaroni che sul traguardo di Karpacz si è arreso soltanto all’outsider neerlandese Bart Lemmen, al primo successo in carriera. Con l’arrivo delle prime salite (la Zagan-Karpacz di 161,9 km presentava 2234 metri di dislivello) è però arrivata anche la pioggia e a una quarantina di km dall’arrivo, dopo una brutta caduta di gruppo in discesa, la giuria ha deciso di neutralizzare parte del percorso, sino alla salita finale dove la fuga di giornata è stata assorbita e sono iniziati gli attacchi. Dietro il vincitore e l’azzurro dell’Astana (staccato in classifica di 62 dal nuovo leader), bene anche Alberto Bettiol (sesto) e Matteo Sobrero (undicesimo ma quarto nella generale a 26”) e Diego Ulissi (tredicesimo). Oggi la lunga (218,9 km) Opole-Kocierz Resort con arrivo in salita.

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