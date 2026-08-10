VaiOnline
Incidenti
11 agosto 2026 alle 00:38

Polizia Locale, per i rilievi più tecnologia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due nuovi mezzi a disposizione della Polizia Locale dotati di strumentazione tecnologicamente avanzata per uno dei principali compiti istituzionali: il rilievo degli incidenti. I due veicoli saranno a disposizione del personale dell’infortunistica stradale.

Ogni anno, evidenziano dagli uffici della Polizia Municipale, gli agenti rilevano circa 1.200 incidenti stradali, garantendo un servizio essenziale a favore di tutti i cittadini. L’investimento nei nuovi automezzi migliorerà la sicurezza degli operatori e l’efficienza del servizio. «Il potenziamento della flotta della Polizia Locale», viene ribadito, «ha come obiettivo quello di mettere a disposizione del personale mezzi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze operative: il servizio di infortunistica stradale rappresenta una delle attività più importanti del Corpo».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 