Polizia Locale, per i rilievi più tecnologia 

Due nuovi mezzi a disposizione della Polizia Locale dotati di strumentazione tecnologicamente avanzata per uno dei principali compiti istituzionali: il rilievo degli incidenti. I due veicoli saranno a disposizione del personale dell’infortunistica stradale.
Ogni anno, evidenziano dagli uffici della Polizia Municipale, gli agenti rilevano circa 1.200 incidenti stradali, garantendo un servizio essenziale a favore di tutti i cittadini. L’investimento nei nuovi automezzi migliorerà la sicurezza degli operatori e l’efficienza del servizio. «Il potenziamento della flotta della Polizia Locale», viene ribadito, «ha come obiettivo quello di mettere a disposizione del personale mezzi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze operative: il servizio di infortunistica stradale rappresenta una delle attività più importanti del Corpo».
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