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Calangianus.
07 agosto 2026 alle 01:26

Politiche e prospettive del comparto: oggi c’è il forum della filiera bovina 

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Oggi dalle 18, nella sala consiliare di Calangianus, si svolgerà il Forum della filiera bovina, dedicato al futuro del comparto bovino da carne in Sardegna, promosso dal Comune e da Coldiretti Nord Sardegna. Un momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo, esperti e operatori del settore sui principali temi che interessano la filiera: dalle politiche regionali alle prospettive europee, dalla competitività delle imprese alla valorizzazione delle produzioni, fino al ruolo che il comparto riveste nello sviluppo economico e sociale delle aree interne.

Apre i lavori il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, segue il saluto del presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois. Interverranno l’assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Agus, l'eurodeputato Marco Falcone, il presidente della V Commissione del Consiglio regionale Antonio Solinas. Modera il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, le conclusioni sono affidate al presidente Battista Cualbu.

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