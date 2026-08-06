Politiche e prospettive del comparto: oggi c’è il forum della filiera bovina 

Oggi dalle 18, nella sala consiliare di Calangianus, si svolgerà il Forum della filiera bovina, dedicato al futuro del comparto bovino da carne in Sardegna, promosso dal Comune e da Coldiretti Nord Sardegna. Un momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo, esperti e operatori del settore sui principali temi che interessano la filiera: dalle politiche regionali alle prospettive europee, dalla competitività delle imprese alla valorizzazione delle produzioni, fino al ruolo che il comparto riveste nello sviluppo economico e sociale delle aree interne.

Apre i lavori il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, segue il saluto del presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois. Interverranno l’assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Agus, l'eurodeputato Marco Falcone, il presidente della V Commissione del Consiglio regionale Antonio Solinas. Modera il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, le conclusioni sono affidate al presidente Battista Cualbu.

RIPRODUZIONE RISERVATA