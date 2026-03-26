Policlinico, uova di Pasqua per i bambini 

Quaranta uova di cioccolato alla Cardiologia perdiatrica del Policlinico in vista della Pasqua. Sono state regalate ai piccoli pazienti ricoverati da un benefattore rimasto anonimo e distribuite dalla pediatra cardiologa e direttrice della struttura, Paola Neroni, alla fine delle visite.

«Lo ringraziamo», ha detto la dottoressa, «anche quest’anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce».

I pazienti seguiti dalla Cardiologia pediatrica del Policlinico sono circa 700: «La struttura afferisce alla Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Vassilios Fanos. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all’età adolescenziale», spiega Neroni.

«Ogni anno», conclude, «eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ecg, holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’Aou di Cagliari si agli esterni».

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