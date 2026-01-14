Poliambulatorio, visite di Gastroenterologia 

Al poliambulatorio di via Michele Pira sono riprese le visite di specialistica ambulatoriale di Gastroenterologia grazie ai medici del reparto di Endoscopia digestiva del San Martino.

Il servizio era stato temporaneamente sospeso dopo il pensionamento dello specialista, da alcuni giorni l’attività ambulatoriale è ripartita. «L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso mirato alla costruzione di percorsi assistenziali strutturati e condivisi con i medici di medicina generale che promuovono l’integrazione tra ospedale e territorio, una strategia fondamentale per migliorare l’efficacia delle prestazioni sanitarie e ridurre gli accessi impropri in ospedale – spiega la direttrice di Endoscopia digestiva del San Martino Federica Miculan - L’utilizzo di linee guida aggiornate e di strumenti operativi comuni contribuisce a rendere il servizio sanitario nazionale più efficiente e funzionale».

L’attività comprenderà le prime visite di controllo, erogate secondo la classe di priorità prescrittiva.e prestazioni possono essere prenotate con impegnativa, tramite Cup web (https://cupweb.sardegnasalute.it),p (numero verde 1533 da telefono fisso, 0783 31 72 93 datelefono mobile, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18), infine agli sportelli Cup nelle strutture sanitarie.

