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Via Turati.
20 aprile 2026 alle 00:12

Poliambulatorio, di nuovo fuori uso il secondo ascensore 

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Sarebbe dovuta essere la riparazione decisiva. Dopo quasi due anni di disagi l’ascensore del poliambulatorio Asl in via Turati, era stato finalmente riparato e rimesso in moto.

Ma passato qualche mese è di nuovo tutto come prima: l’impianto è da settimane di nuovo fuori uso con i tantissimi pazienti che ogni giorno accorrono per le visite costretti a fare la fila per cercare di salire sull’unico ascensore rimasto disponibile. Tanto che alcuni, anche anziani e malati, alla fine per non sobbarcarsi le lunghe attese sono costretti a salire a piedi con le gambe malferme.

«Non è possibile che l’ascensore sia di nuovo guasto», commenta Sara Erriu all’Asl per accompagnare la mamma per una visita, «tra l’altro non hanno messo nemmeno un cartello così stai lì ad aspettare che l’ascensore arrivi e invece non arriva mai. Un solo ascensore disponibile non basta per le tantissime persone che vengono al poliambulatorio».Quella dell’ascensore è una storia infinita. Il primo guasto due anni fa, da allora una serie di riparazioni che erano durate lo spazio di qualche giorno. Fino a quella che sembrava la riparazione definitiva di qualche mese fa con la sostituzione del pezzo da parte dell’impresa. Seguita dal nuovo stop. Un tempo al poliambulatorio era in azione anche una scala mobile, poi dismessa per motivi di sicurezza.

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