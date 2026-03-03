Polemiche per il tempo prolungato nell’istituto “Loru-Dessì” 

Il tempo prolungato non piace a una parte della rappresentanza di genitori del Consiglio d’istituto “Loru-Dessì” di Villacidro. Il gruppo, attraverso una lettera aperta, descrive il percorso seguito dalla scuola per la modifica dell’offerta formativa.

La vicenda inizia a dicembre con la proposta della dirigente al Consiglio d’istituto: la redistribuzione del tempo pieno e del tempo ordinario nella primaria. «In quell’occasione – dice la presidente Milena Lussu – abbiamo accettato di mantenere il riserbo in attesa dell’ufficialità. Riconvocati a gennaio con urgenza, la modifica del tempo scuola è passata con otto favorevoli e sei contrari. Ci saremmo aspettati di conoscere prima la decisione finale per informare i genitori. I numeri hanno dato ragione alla maggioranza, l’amaro in bocca è del confronto mancato e del percorso condiviso rimasti sulla carta, nonostante la norma lo preveda. La fiducia alle famiglie non può prescindere dal coinvolgimento degli interessati». La dirigente, Marinella Giorri, dice la sua: «La delibera è frutto di una procedura che si è svolta nel rispetto della normativa vigente. Oltre me, hanno votato genitori, docenti e personale, elette e delegate per fare scelte finalizzate al benessere delle alunne e degli alunni». (s. r.)

