VaiOnline
Villacidro.
04 marzo 2026 alle 00:16

Polemiche per il tempo prolungato nell’istituto “Loru-Dessì” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tempo prolungato non piace a una parte della rappresentanza di genitori del Consiglio d’istituto “Loru-Dessì” di Villacidro. Il gruppo, attraverso una lettera aperta, descrive il percorso seguito dalla scuola per la modifica dell’offerta formativa.

La vicenda inizia a dicembre con la proposta della dirigente al Consiglio d’istituto: la redistribuzione del tempo pieno e del tempo ordinario nella primaria. «In quell’occasione – dice la presidente Milena Lussu – abbiamo accettato di mantenere il riserbo in attesa dell’ufficialità. Riconvocati a gennaio con urgenza, la modifica del tempo scuola è passata con otto favorevoli e sei contrari. Ci saremmo aspettati di conoscere prima la decisione finale per informare i genitori. I numeri hanno dato ragione alla maggioranza, l’amaro in bocca è del confronto mancato e del percorso condiviso rimasti sulla carta, nonostante la norma lo preveda. La fiducia alle famiglie non può prescindere dal coinvolgimento degli interessati». La dirigente, Marinella Giorri, dice la sua: «La delibera è frutto di una procedura che si è svolta nel rispetto della normativa vigente. Oltre me, hanno votato genitori, docenti e personale, elette e delegate per fare scelte finalizzate al benessere delle alunne e degli alunni». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras