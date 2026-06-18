VaiOnline
Prima giornata.
19 giugno 2026 alle 00:34

Polemica per l’esclusione della scrittrice nuorese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Essere uniti oltre le legittime differenze, questo l'invito di Saragat nel discorso all'Assemblea costituente. La meraviglia, che rende aperti agli altri e curiosi, di cui parla la giornalista tedesca Wenke Husmann in un articolo su Internazionale. E ancora la fatica, con il libro “Alzarsi all'alba” di Mario Calabresi, la traccia più scelta dai 537mila maturandi. L'analisi di Furedi sulla generazione degli «adultescenti», la seconda più gettonata; un testo del giornalista scientifico Piero Bianucci sull'importanza della divulgazione.

All'esame di maturità 2026 gli studenti non si aspettavano certo queste tracce: puntavano sull'IA, i conflitti internazionali, i social. Gli autori scelti di solito non si affrontano nel programma scolastico e soprattutto sono mancate le donne: dal 2000 in poi, mai una scrittrice nell'analisi del testo e ieri, anche negli altri tipi di tracce, c'era solo una donna, la già citata Husmann.

Non si è vista, in particolare, l’attesa traccia su Grazia Deledda a cent’anni dal premio Nobel. Un post dello scrittore Enrico Galliano ha scatenato la polemica e sono insorti docenti e critici. «Non capisco perché chi sceglie le tracce di italiano nel nostro Ministero continui a ignorare la grandezza del genio femminile», dice dalla Sardegna Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione internazionale critici letterari: «Forse perché la scrittura delle donne è ancora volutamente tenuta fuori dal canone letterario dei manuali scolastici e delle antologie». C’erano invece Pavese con la sua “Passerò per Piazza di Spagna”, una poesia sull'amore non ricambiato, e Vitaliano Brancati nella sua “I piaceri”. Poi il brano di Mario Calabresi e quello di Frank Furedi, sociologo ungherese direttore dell'Mcc di Bruxelles, think tank conservatore legato a Viktor Orbán. Anche su questa scelta ci sono state polemiche politiche.

Tra i candidati, all’istituto Minerva di Roma, anche il cantante Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi), prossimo ai 71 anni. «Sono qui perché mi spinge la voglia di nuove sfide, è nel mio dna - ha detto all'Ansa prima di entrare in classe - e poi mi spinge la voglia di fare un regalo postumo ai miei genitori, che ci tenevano che mi laureassi». Doppiopetto blu, aria rilassata, l’artista di Ponticino ha svolto il compito su Saragat, e all’uscita si è dichiarato «contento del tema svolto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Il caso.

Il sindaco intima l’autoguarigione

Serafino Corrias RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 