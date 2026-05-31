Poetto, tornano le strisce blu 

In archivio l’ultimo fine settimana di sosta gratuita nel tratto quartese del Poetto. Da oggi, per lasciare l’auto nelle strisce blu davanti al mare, si dovrà pagare. E sarà così fino al 30 settembre, tutti i giorni. Le tariffe non cambiano: nessuno aumento e cifre più basse rispetto a quelle applicate a Cagliari: 3 euro per mezza giornata e 5 euro per una giornata intera, oppure un euro all’ora.

Apre lo sterrato

E per cercare di ovviare alla carenza di aree di sosta in un Poetto che è ancora un cantiere per i lavori della nuova passeggiata, il Comune sta aprendo lo sterrato davanti al Lido Mediterraneo dove troveranno spazio un centinaio di auto. E a proposito di cantieri slitta la conclusione dei lavori di riqualificazione nel tratto da S’Arena fino alla fontana: la scadenza del 31 maggio è prorogata al 30 giugno, ma saranno garantiti accessi agevoli a stabilimenti e spiaggia.

Le aree a pagamento

Per via dei lavori in corso cambia anche la distribuzione dei parcheggi a pagamento. Quest’anno resterà chiusa l’area davanti al Piku, dove trovavano posto col ticket un centinaio di auto mentre restano le strisce blu davanti a La Marinella (95 parcheggi), davanti all’ex tiro al volo (31) e poi quelli di Margine Rosso nelle vie Levante, Scirocco e Ponente, e a Kal’e Moru-Geremeas per un totale di 400 strisce blu. A queste appunto si aggiungeranno gli spazi gratuiti davanti al Lido Mediterraneo di cui il Comune sta anticipando la fruizione che era comunque prevista nel lotto di interventi di riqualificazione. Non saranno invece disponibili gli altri sterrati già eliminati nel primo lotto per la riqualificazione della pineta.

«I parcheggi sono comunque insufficienti» commenta Irene Manca, «già negli scorsi fine settimana trovare un posto dove lasciare l’auto era difficile figuriamoci adesso che ci sarà l’assalto di migliaia di persone». Antonio Cannas suggerisce «nello sterrato che devono aprire davanti al Lido potrebbero riservare dei posti per gli anziani che fanno più fatica ad andare al mare in bus».

I cantieri

Tornado ai lavori, i bagnanti dovranno rassegnarsi ad andare in spiaggia con i cantieri almeno fino al 30 giugno quando sarà completato il tratto da S’Arena alla fontana con la pista ciclabile. Resterà da fare la piantumazione che sarà completata in seguito.Verso Cagliari i lavori riprenderanno invece a settembre. Per ora è stato chiuso tutto, e sono stati garantiti gli accessi alla spiaggia e agli stabilimenti. Nella parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata, si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada. Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era arrivato l’anno scorso: 9 milioni di fondi Pnrr destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare.

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