Poetto, arrivano i cestini per i rifiuti 

Sono state sistemate al Poetto e in alcune spiagge del litorale le isole ecologiche con le batterie di bidoni per la raccolta differenziata di vetro, plastica, carta e secco. Come l’anno scorso, per garantire maggiore decoro nel lungomare, i cestini sono di legno e hanno una copertura a ombrello. Vengono svuotati ogni giorno insieme a quelli che si trovano lungo la passeggiata nei tratti dove non ci sono i cantieri per la riqualificazione. E da giugno, per cercare di prevenire l’abbandono dei rifiuti in spiaggia, arriva anche l’ecomobile che sarà di volta in volta spostato laddove si ritiene possa servire di più.

La spiaggia del Poetto nel periodo estivo richiama infatti migliaia di persone con la conseguente produzione di un’ampia quantità di spazzatura e con molti che gettano i resti di pranzi e merende sulla sabbia. Insieme spesso anche a ombrelloni rotti e sedie che vengono lasciate ai piedi delle isole ecologiche. L’ecomobile sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 19, per tutta la stagione. Un contributo in più anche in termini di sensibilizzazione, per evitare di vedere sacchetti in terra o nei cestini per le cartacce, ma anche per evitare sanzioni.

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