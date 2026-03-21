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Volley.
22 marzo 2026 alle 00:29

Playoff di A3, in campo Cus Cagliari e Sarlux 

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Da oggi basta calcoli, le sfide sono da dentro o fuori, è la legge dei playoff. Sarlux Sarroch e Cus Cagliari, nella serie A3 di volley, sono lì ancora insieme. La prima partita degli ottavi di finale in ordine di apparizione è Cus Cagliari-Castellana Grotte (Pala Pirastu, ore 18). Pugliesi secondi nel Girone Blu e primo posto sfuggito sul traguardo. Lorenzo Simeon, coach del Cus. «Si riparte da zero è una sfida difficile, ma noi cerchiamo di fare valere subito il fattore campo che in questa stagione ci è favorevole».

Un’ora dopo al Palazzetto di Tricase, inizia Aurispa Lecce-Sarlux Sarroch. Due epiloghi diversi nel rush finale per il quarto posto, Sarroch lo ha agganciato, Lecce nel Girone Blu lo ha perso. Sei ex in campo oltre il coach Denora Caporusso. «Ho mantenuto un ottimo rapporto con i tifosi. Queste sono partite diverse rispetto alle precedenti, si gioca anche con le emozioni».

Serie B

La Capo d’Orso Palau ha battuto 3-1 la Florens Vigevano, capolista della B1 femminile. La Pan Alfieri ha perso 3-0 a Villa Cortese. In B2 femminile continua a vincere la Phi Volley La Maddalena, 3-0 alla Smeralda Ossi. Sfortunata la Vega Dolianova in B maschile, battuta 3-1 dalla Virtus Roma.

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