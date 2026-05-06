Più sportelli e niente prenotazione per la nuova carta d’identità 

In vista della scadenza del 3 agosto, quando tutte le vecchie carte di identità cartacee (nessuna esclusa) non saranno più valide, da domani i cagliaritani potranno recarsi direttamente in quattro uffici comunali per richiedere o rinnovare la Carta d’identità elettronica, senza bisogno di prenotazione. Cagliari potenzia il servizio per le carte d’identità elettroniche, più uffici e meno attese. Il servizio sarà attivo tutti i venerdì mattina dalle 9 alle 12.30 e mira a distribuire meglio gli accessi e ridurre i tempi di attesa. Ogni venerdì, infatti, gli sportelli dell'Anagrafe saranno dedicati esclusivamente alle Cie e non rilasceranno altre certificazioni.

Queste le sedi:fficio anagrafe del Palazzo Civico (piazza De Gasperi), ufficio di Città numero 4 (via Castiglione 1), ufficio di Città numero 5 Sant’Elia (via Carta Raspi 2);, Municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35). Il servizio che si svolgeva precedentemente il venerdì mattina all’Ufficio di Città 3 di via Montevecchio sarà sospeso e sostituito dall’apertura degli altri uffici. Invariati gli orari di apertura senza appuntamento del martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, in piazza De Gasperi.

Le pratiche saranno svolte in base all’ordine di arrivo, senza prenotazione. La procedura richiede 20 minuti circa per ogni documento.

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