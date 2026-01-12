VaiOnline
Monte Urpinu.
13 gennaio 2026 alle 00:34

«Più green e sicura» Restituita ai bimbi la materna di via Leo 

Via transenne e lucchetti. Dopo più di dieci anni riapre, con una veste tutta nuova, la scuola dell’infanzia “SS. Giorgio e Caterina” di via Pietro Leo.

Immersa nel polmone verde di Monte Urpinu, la sede era stata chiusa nel 2015 a causa di gravi problemi strutturali e ricostruita da zero grazie a un investimento di 3milioni di euro, transitati dal Patto della Città metropolitana. Ieri mattina, sotto gli occhi entusiasti di bambini e famiglie la nuova sede dell’Istituto Giovanni Lilliu ha dato il via al suo tanto atteso nuovo inizio. «Sembra di essere nel futuro», commentano alcuni genitori, «felici ed emozionati di essere parte di questo nuovo capitolo».

A lasciare più sorpresi sono gli ampi spazi e la tanta luce che filtra dalle vetrate. «Una scuola sicura e inclusiva, perfetta proseguire il progetto di “outdoor education” che accompagna il nostro pensiero pedagogico», spiega la dirigente Alessandra Cocco. Una struttura ripensata in un’ottica green, e a impatto zero: «Non solo bella esteticamente – commenta il sindaco Massimo Zedda –, ma funzionale, grazie ai tanti servizi offerti: pannelli fotovoltaici e fonoassorbenti, aule giochi, ampi spazi, ed entro fine mese anche aree gioco all’aperto e una cucina interna».

