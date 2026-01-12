«Strade sicure, più militari» Lega in pressing  

Non cessano le schermaglie nella maggioranza sul tema sicurezza. La Lega resta in pressing sull’aumento del numero dei militari dell'operazione “Strade sicure” mentre gli alleati, sul punto, sono più cauti. Il partito di Matteo Salvini ha, tra l'altro, messo nero su bianco la propria richiesta a novembre scorso con una risoluzione che da giovedì inizierà l’esame in commissione alla Camera. «Auspichiamo - sottolinea il primo firmatario e capogruppo in commissione Difesa Eugenio Zoffili - che venga condivisa da tutte le forze politiche, anche da chi, con stupore in maggioranza, ha espresso contrarietà all'operazione e la vuole cancellare». La Lega se la prende in particolare con gli alleati azzurri dopo che il portavoce di FI Raffaele Nevi ha ricordato come tema da tenere in considerazione quello che «da sempre i militari hanno richiesto di non essere utilizzati come forza di polizia perché hanno un altro tipo di formazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA