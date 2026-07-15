Pistis passa in maggioranza, è scontro 

Cambiano nuovamente gli equilibri politici in Consiglio comunale a Iglesias. Valentina Pistis ha ufficializzato l’ingresso nella maggioranza guidata dal sindaco Mauro Usai, aderendo al gruppo consiliare “Mauro Usai Sindaco”. Una scelta destinata a incidere sugli assetti dell’aula e che potrebbe avere conseguenze anche sulla composizione delle commissioni consiliari, con le prossime nomine dei presidenti chiamate a ridefinire ulteriormente i rapporti di forza.

La polemica

L’ingresso nella maggioranza di Pistis, che nel 2018 aveva sfidato Usai per la corsa a sindaco, ha immediatamente aperto il dibattito politico. Tra le voci più critiche c’è quella del consigliere Federico Melis, che considera il passaggio soltanto l’ufficializzazione di una scelta già maturata da tempo: «Nessuna sorpresa: è la conferma di un copione ormai noto». Secondo il consigliere di opposizione, «chi si è presentato agli elettori come alternativa a Usai ha sistematicamente fatto il contrario di ciò che aveva dichiarato, tradendo il mandato ricevuto nel momento stesso in cui gli faceva comodo. Attendiamo ora anche il passaggio di Giuseppe Pes, che completerebbe il quadro e renderebbe evidente ciò che denunciamo da tempo». E aggiunge: «Chi ha chiesto voti promettendo di contrastare questa amministrazione e poi ci si è accomodato accanto deve avere almeno il coraggio di spiegarlo ai cittadini».

Le reazioni

Alle accuse replica Giuseppe Pes, che difende la libertà politica della consigliera: «Pistis può fare tutte le scelte che ritiene opportune e chi la accusa di essere opportunista è molto più opportunista di lei». Pes interviene anche sulle contestazioni legate alla sua presenza in Consiglio: «Sono legate a giornate che non coincidono con la mia attività lavorativa. La sorta di sbarramento di cui vengo accusato è un’assurdità da parte di coloro che, una volta perse le elezioni, non solo non si sono più fatti sentire, ma hanno fatto di tutto perché io venissi mandato via dal Consiglio».

La difesa

Ma è proprio Valentina Pistis che respinge con forza l’interpretazione di un ingresso dettato da opportunità personali: «La decisione di aderire alla maggioranza è il frutto di una profonda condivisione del programma amministrativo e di una visione comune sul futuro della città. L’approvazione del Puc, la riapertura del Margherita di Savoia e la bonifica del Rio San Giorgio hanno fatto emergere una forte convergenza di intenti, ponendo le basi per un’azione amministrativa ancora più incisiva».

Pistis spiega di aver scelto di entrare in un gruppo «aperto, accogliente e plurale, capace di valorizzare sensibilità diverse e di ascoltare le istanze del territorio», mentre il suo sguardo è rivolto anche alle prossime elezioni amministrative. «Il mandato del sindaco Usai si avvia alla sua naturale conclusione ed è il momento di creare le condizioni per un confronto serio e costruttivo in vista della prossima tornata elettorale - afferma Pistis -. Il mio impegno si è distinto per qualità delle proposte, capacità di costruire soluzioni concrete e controllo rigoroso dell’operato dell’amministrazione, senza mai fare sconti a nessuno».

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