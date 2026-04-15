Pirri, da oggi viabilità stravolta 

Dopo la chiusura di via Vesalio, dove proseguono i lavori di Abbanoa, le difficoltà legate alla viabilità a Pirri proseguono anche in via Italia per un altro cantiere. In questo caso si tratta dei lavori per il collettore C47, ossia per prevenire gli allagamenti in caso di forti piogge, con degli interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale.

Da oggi sino al 22 maggio è in vigore l’ordinanza dirigenziale numero 1052/2026, che cambia temporaneamente la viabilità per poco più di un mese. In via Italia, tra via Sironi e via Pisano, è istituito il senso unico verso quest’ultima e il conseguente senso vietato direzione opposta. Sempre in via Italia, all’incrocio con via Pisano ci sarà la direzione obbligatoria diritto direzione Pirri e direzione obbligatoria a destra direzione Monserrato.

Sarà inoltre spento il semaforo all’incrocio tra via Italia e via Pisano. Sempre nella stessa ordinanza, si stabilisce da oggi il senso unico in via Emanuele Filiberto che avrà come senso di percorrenza quello da via Italia a via Duca di Genova. In quest’ultima strada il senso unico sarà nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via del Lentisco, con possibilità di procedere solo direzione via del Lentisco.

In via Duca di Genova, all’incrocio con via Emanuele Filiberto la direzione obbligatoria sarà diritto, mentre all’intersezione con via del Lentisco sarà obbligatoria la svolta a destra. In via del Ginepro, all’incrocio con via Duca di Genova, la direzione obbligatoria sarà a sinistra.

Sempre in via Duca di Genova, con validità 0-24 per tutta la durata dell’ordinanza, ci sarà il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nel tratto compreso fra via Emanuele Filiberto e via Centrale. Infine, in via Pisano, senso unico nel tratto fra via Italia e via Mara direzione via Mara. E, all’incrocio tra via Pisano e via Mara, la direzione obbligatoria sarà a sinistra.

Si prevedono forti disagi per il traffico, come già avvenuto in via Vesalio dove proseguono i lavori per ripristinare il collettore che serve il sistema idrico-fognario di Pirri. La riapertura della strada sarebbe dovuta avvenire oltre una settimana fa, lo scorso 8 aprile, ma si è reso necessario un rinvio e l’ultima ordinanza non ha dato tempi certi. Con conseguente caos quotidiano per la viabilità.

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